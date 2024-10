F1 : Verstappen sanctionné, il propose une révolution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’occasion du Grand Prix de Singapour il y a trois semaines, Max Verstappen avait été sanctionné par la FIA pour avoir prononcé le mot «F*ck» à l’égard de sa monoplace. Une sanction qui n’a clairement pas plu au principal intéressé, ni à Günther Steiner, qui a proposé une grande solution afin d’éviter ce genre de problèmes à l’avenir.

Les pilotes vont désormais devoir surveiller attentivement leur langage. Et pour cause, en plein Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a été sanctionné par la FIA pour avoir employé des mots grossiers, notamment lorsque le Néerlandais a évoqué les dysfonctionnements de sa monoplace, prononçant alors le mot «F*ck». Si ce dernier ne répond que très brièvement face aux médias afin de protester, Verstappen n’est pas le seul à trouver cette décision prise par l’instance ridicule.

« Ce n’est même pas la peine d’en parler »

Ancien Team Principal de Haas et désormais consultant, Günther Steiner a également dénoncé le caractère risible de cette décision de la FIA. « Nous discutons d’une chose qui ne devrait pas être discutée. Ce n’est même pas la peine d’en parler. Max a juré dans cette situation, il a fait un commentaire sur sa voiture. Est-ce que c’est bien ? Non. Est-ce que c’est mal ? Non. C’est juste qu’il a utilisé la terminologie qu’il a décidé d’utiliser », a lâché ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Ce que je ferais, c’est qu’il y ait des réunions de pilotes »

De ce fait, Günther Steiner propose des réunions avec les pilotes afin d’évoquer plus calmement ce genre de problématiques : « Ce n’est pas grave. Mais plus vous en parlez, plus vous créez la controverse. Plus de gens en parlent. Je pense que si vous ne voulez pas que cela se produise, ce que je ferais, c’est qu’il y ait des réunions de pilotes. C’est difficile pour un pilote de course d’être assis dans une voiture, de faire 350/360 km et qu’un autre gars vous coupe la route, vous dites quelque chose sous le coup de l’émotion. Vous ne réfléchissez pas quand vous dites ’F idiot’. Vous ne voulez pas vraiment dire que c’est un imbécile et de toute façon, la télévision émet un bip », conclut ce dernier.