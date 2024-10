F1 : Verstappen l’a complètement transformé, il dit tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A désormais une semaine de la reprise de la Formule 1 à Austin, l’écart se resserre autour de Max Verstappen. Lando Norris, vainqueur du GP de Singapour fin septembre, n’est plus qu’à 52 points du triple champion du monde. Auprès du New York Times, le pilote McLaren s’est longuement confié sur son changement de statut, mais également sur comment le Néerlandais l’avait changé.

Le championnat du monde n’est pas encore totalement plié. Si avec 52 points d’avance, Max Verstappen semble bien parti pour aller décrocher un quatrième titre mondial d’affilée, Lando Norris reste en embuscade. Petit à petit, le pilote britannique a comblé l’écart avec le phénomène de chez Red Bull, et sa monoplace est désormais plus rapide que celle de son rival.

Lando Norris reste calme malgré son changement de statut

Alors que Lando Norris va une fois de plus tenter de jouer un sale tour à Max Verstappen la semaine prochaine à Austin, ce dernier s’est longuement confié auprès du New York Times à propos de son état d’esprit. « Beaucoup de gens pourraient croire que ma vie a changé, mais ce n’est pas le cas. Je travaille toujours les week-ends. Je ne me dis pas maintenant : ‘Oh mon Dieu, je dois faire ça parce que je me bats pour un titre.’ Je n’y pense pas du tout de cette façon, honnêtement », a ainsi confié le pilote McLaren dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Je vis et j’expérimente des choses que je n’avais jamais connues auparavant »

Pour Norris, son début de rivalité avec Max Verstappen l’a complètement transformé : « Cela m’a définitivement aidé à devenir un meilleur pilote et un pilote plus complet. En raison de ma position actuelle dans le championnat, je vis et j’expérimente des choses que je n’avais jamais connues auparavant. Je travaille probablement plus que je ne l’ai jamais fait auparavant, sur tous les domaines, pour essayer de m’améliorer et d’éliminer autant de faiblesses que possible », conclut le pilote de 24 ans.