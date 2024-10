F1 - Hamilton : Un transfert plombé par Leclerc ? La révélation de Ferrari

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chez Mercedes pour encore quelques mois, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025. Son transfert a d'ores et déjà été officialisé et le Britannique fera notamment la paire avec Charles Leclerc. Quelle a été la réaction du Monégasque à propos de cette opération ? Leclerc aurait-il tenté de mettre à mal le deal Hamilton ? Frédéric Vasseur a apporté des réponses.

Lewis Hamilton chez Ferrari ! Cette information a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la Formule 1. Alors qu'on pensait que le Britannique allait terminer sa carrière chez Mercedes, à partir de 2025, il pilote au sein de la Scuderia, l'une écuries les plus mythiques de l'histoire de la F1. Hamilton fera alors la paire avec Charles Leclerc, qui a d'ailleurs enrouagé Ferrari à faire venir le septuple champion du monde.

« Charles a toujours été d’accord sur l’arrivée de Lewis »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto, Frédéric Vasseur s'est exprimé sur l'arrivée de Lewis Hamilton et la réaction de Charles Leclerc. Le patron de Ferrari a alors dévoilé : « Charles a toujours été d’accord sur l’arrivée de Lewis, et cela m’a poussé à faire tout ce que je pouvais pour que cela se produise. Mais, bizarrement, ce n’était pas difficile de l’amener à Maranello. Et quand j’ai compris que Charles avait toujours été positif envers Lewis, parce qu’il comprenait que c’était une opportunité pour lui, j’ai poussé encore plus fort ».

« Ce n’était pas si difficile de convaincre Lewis »

Frédéric Vasseur a ensuite ajouté sur l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari : « Nous en avons parlé il y a quelque temps, il a toujours eu ce désir en tête, mais bien sûr, c’est un pilote qui veut avoir des garanties en termes de performances, pour lui cet aspect est toujours en premier lieu. S’il a choisi de rejoindre Ferrari, cela me confirme que nous pouvons avoir la bonne voiture. C’est l’objectif ultime, un pilote comme Lewis ne vient pas chez nous en vacances et de mon côté, je pense que nous sommes au bon endroit en termes de performances. Nous avons besoin d’un pas en avant et je peux dire que nous consacrons beaucoup de ressources à notre prochain projet. Donc, oui, ce n’était pas si difficile de convaincre Lewis. Je me souviens qu’en 2004, nous étions ensemble en championnat F3 Euro. A l’époque, il était lié à McLaren-Mercedes, mais il avait déjà en tête que tôt ou tard il irait chez Ferrari. C’est fait maintenant, enfin bientôt ! ».