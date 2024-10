F1 : Hamilton arrive, Ferrari prépare du lourd !

Pierrick Levallet

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison 2024 de F1. Le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari en 2025. Et la Scuderia semble déjà préparer au mieux l’arrivée du pilote de bientôt 40 ans comme Frédéric Vasseur l’a fait savoir.

«Nous avons déjà l'esprit tourné vers 2025»

« Nous avons déjà bien avancé dans la conception de la future voiture pour 2025. Les dernières évolutions pour cette année sont prévues à Austin, et puis on en restera là, mais ce qui est vrai pour nous l'est également pour les autres équipes. La fin de saison s'annonce serrée comme on l'a déjà vu lors des dernières courses et chaque détail peut faire une différence. Mais nous avons déjà l'esprit tourné vers 2025 pour mettre tous les atouts de notre côté en tirant les enseignements du développement suivi sur la voiture de cette année » a ainsi confié Frédéric Vasseur, directeur de chez Ferrari, dans des propos rapportés par F1i.

L’arrivée d’Hamilton va «stimuler psychologiquement l’équipe»

Paddy Lowe, de son côté, estime que Lewis Hamilton réalisera de grandes choses avec Ferrari. « Je pense qu’il apportera beaucoup à l’équipe et qu’elle lui apportera beaucoup. Je les félicite de l’avoir engagé et je leur souhaite à tous les deux beaucoup de succès. [...] Lorsque vous avez un pilote du calibre de Lewis, un pilote exceptionnel à tous points de vue, qui vient travailler et conduire votre voiture, cela stimule psychologiquement l’équipe » a notamment confié l’ancien directeur exécutif de Mercedes récemment. À suivre...