F1 - Hamilton : Un «phénomène» va débarquer chez Ferrari !

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton dispute ses dernières courses avec Mercedes. En effet, le pilote britannique rejoindra Ferrari à l'issue de la saison afin de démarrer l'ultime chapitre de sa riche carrière. Paddy Lowe estime que le «phénomène» Hamilton va stimuler la Scuderia.

Une nouvelle page de la Formule 1 va s'écrire en 2025. Pilote le plus titré de l'histoire, Lewis Hamilton va rejoindre l'écurie la plus emblématique de la discipline, à savoir Ferrari. Cette association pourrait faire l'affaire des deux parties si l'on en croit Paddy Lowe, très enthousiaste à l'idée que la collaboration démarre.

F1 : Viré par Ferrari, son calvaire va continuer ? https://t.co/0bESeYl9qO pic.twitter.com/pyqR4V2dlm — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

«Un pilote exceptionnel à tous points de vue»

« Je pense qu’il apportera beaucoup à l’équipe et qu’elle lui apportera beaucoup. Je les félicite de l’avoir engagé et je leur souhaite à tous les deux beaucoup de succès. Le dernier transfert dont je me souvienne qui ait été un peu similaire, c’est lorsque Nigel est parti chez Ferrari alors que j’étais chez Williams. Il a été baptisé ’Il Leone’, et ce fut un grand moment. Vous vous souvenez de la star qu’il était là-bas. Il s’est battu avec cette voiture pour obtenir des résultats incroyables. Je me souviens que Nigel est revenu, ce qui a également été un bon moment. Toute l’usine a repris de la hauteur au moment de l’annonce. Je pense que nous pourrions voir le même effet avec Ferrari. Lorsque vous avez un pilote du calibre de Lewis, un pilote exceptionnel à tous points de vue, qui vient travailler et conduire votre voiture - et je vous le dis compte tenu de l’effet de Nigel chez Williams - cela stimule psychologiquement l’équipe », a tout d'abord confié l'ancien directeur exécutif de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant de poursuivre.

Le «phénomène» Hamilton

« Lewis, on ne peut pas le nier, est un phénomène. D’un côté, vous vous dites ’Wow ! c’est quelqu’un qui va maximiser mon travail, qui va faire tourner le cou de cette voiture. C’est aussi rapide que possible. D’autre part, tout le monde ressent cette tension et sait qu’il faut relever ce défi, saisir cette opportunité. Les gens se sortent les doigts (sic) lorsqu’ils comprennent qu’ils vont avoir l’un des plus grands pilotes de tous les temps dans leur voiture. Je pense que tout cela fonctionne en synergie », a ajouté Paddy Lowe. La concurrence n'a qu'à bien se tenir.