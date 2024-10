F1 : Viré par Ferrari, son calvaire va continuer ?

Jean de Teyssière

En début de saison, Carlos Sainz a appris qu’il allait devoir quitter Ferrari, car Lewis Hamilton rejoindra l’écurie italienne en 2025. L’actuel coéquipier de Charles Leclerc va rejoindre l’écurie Williams en 2025 mais pourrait déjà voir sa place être menacée par un jeune pilote prometteur, Franco Colapinto. L’Argentin a déjà remplacé Logan Sargeant chez Williams et devrait être une belle épine dans le pied de Sainz.

Ferrari a annoncé une bombe en début d’année : Lewis Hamilton va rejoindre la Scuderia en 2025. Le septuple champion du monde de Formule 1 va quitter Mercedes, mais cette arrivée coûte également la place de Carlos Sainz. Ce dernier débarquera chez Williams en 2025.

Colapinto, un danger pour Sainz ?

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Gunther Steiner, l’ancien directeur de l’écurie Haas évoque l’arrivée en trombe de Franco Colapinto chez Williams : « Je respecte beaucoup Alex, c’est un bon pilote, mais je n’avais pas ce Colapinto sous mon radar. James Vowles, qui a découvert un très bon talent, n’est pas en reste. Ce gars arrive et bat ou égale Alex Albon, ce qui, nous le savons tous, est un bon talent, et ce gars n’a pas de volant pour l’année prochaine. Je pense que Williams va regarder l’année prochaine quand Carlos pilotera la deuxième voiture, ou la première voiture, peu importe comment on l’appelle, l’autre voiture, et voir où en est Alex. Et s’ils sont tous les deux à égalité, ils se diront qu’ils ont Colapinto, qui a 10 ans de moins qu’eux, qui coûte beaucoup moins cher, mais qui n’a pas de volant. »

«Il a montré qu’il méritait d’être là»

« Pour eux, c’est une bonne situation, mais je suis sûr qu’ils essaient de lui trouver une place, ou que les gens doivent le regarder, à cause de ce qu’il a montré, poursuit Steiner. Oui, il a eu quelques petits accidents, mais, vous savez, il s’en est toujours sorti, il est revenu sur la piste, et boum, il a recommencé. C’est assez impressionnant. Il est là pour montrer qu’il est là pour rester. Et c’est ce qu’il a fait. À mon avis, il a montré lors des trois courses qu’il a faites pour Williams qu’il méritait d’être là. »