F1 - Hamilton : Ferrari fait une grande annonce pour 2025

L’an prochain, Lewis Hamilton évoluera sous les couleurs de la Scuderia Ferrari. Forcément, l’écurie italienne souhaite disposer d’une monoplace très compétente pour la saison 2025. Le directeur Frédéric Vasseur en a d’ailleurs dit plus sur le conception du prochain modèle de l’écurie au cheval cabré, et a affirmé que les siens étaient au branle bas de combat.

Ferrari est pour le moment la troisième, voire quatrième roue du carrosse. Malgré de belles prestations et des victoires de haut-standing à Monza ou encore à Monaco, la Scuderia a affiché de belles promesses. Cependant, le rythme de la SF-24 ne permet pas à Charles Leclerc et à Carlos Sainz de rivaliser avec McLaren et Red Bull comme l’a récemment révélé le Monégasque, qui aura comme coéquipier Lewis Hamilton l’an prochain.

« Je ne pense pas que nous soyons encore au niveau pour nous battre pour le titre »

« Avant le Grand Prix de Singapour, nous étions assez proches, et nous n’avons jamais vraiment eu la voiture la plus rapide, à part à Monaco, peut-être, et à Monza où nous étions également assez forts. Mais même à Monza, on pourrait discuter... enfin. Je pense que si nous restons constants et évitons trop d’occasions manquées... nous ferons le compte à la fin, et j’espère que cela suffira pour obtenir le titre des constructeurs. Mais sur le rythme pur, je ne pense pas que nous soyons encore au niveau pour nous battre pour le titre », concédait Leclerc après Singapour.

« Nous avons déjà commencé le développement de la voiture de l’année prochaine »

Mais alors que Lewis Hamilton promet de grands espoirs chez Ferrari, l’écurie italienne a avoué par le biais de son Team Principal Fred Vasseur, qu’elle travaillait déjà sur la conception de la monoplace de 2025 : « Nous savons tous que nous avons déjà commencé le développement de la voiture de l’année prochaine. Nous essayons de faire de notre mieux pour apporter de petites améliorations lors de la prochaine course. Je pense que ce sera probablement la dernière salve pour tout le monde ; ce sera vrai pour nous, mais ce sera vrai pour les autres équipes », a lâché le Français, relayé par Next-Gen Auto.