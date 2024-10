F1 : Mercedes recale Verstappen, c'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le nom de Max Verstappen a circulé ces derniers mois du côté de Mercedes, Toto Wolff a cette fois-ci annoncé de façon claire que l'écurie prenait ses distances avec le pilote Red Bull. Par conséquent, c'est le jeune Kimi Andrea Antonelli qui remplacera Lewis Hamilton aux côtés de George Russell la saison prochaine. Et c'est inédit puisque depuis son retour en F1 en tant qu'écurie en 2010, Mercedes avait toujours aligné au moins un champion du monde.

En janvier dernier, Lewis Hamilton a lâché une bombe en annonçant son départ de Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Un timing qui a permis à Toto Wolff de prendre son temps pour assurer la succession du septuple champion du monde. Et c'est finalement Andrea Kimi Antonelli qui a été choisi, bien que le nom de Max Verstappen ait circulé. Le pilote Red Bull a un temps envisagé un départ et Toto Wolff a tenté le coup. Mais l'Autrichien a assuré qu'il avait abandonné cette idée.

Wolff se met en retrait pour Verstappen

« Nous restons en retrait. Je pense que je l’ai déjà exprimé, et nous avons un point de vue similaire également du côté de Max : vous devez faire confiance à vos pilotes ou à votre équipe. Vous devez leur apporter tout le soutien possible pour qu’ils réussissent. Et ce n’est que si les choses tournent vraiment mal que vous envisagerez d’autres opportunités. Pour moi, c’est comme flirter à l’extérieur alors que vous êtes en train de faire fonctionner votre relation. Cela ne marche pas, je ne flirte pas à l’extérieur. Ce n’est que si je veux changer, ou envisager un changement, que je chercherais à avoir une conversation. Et c’est la même chose de son côté. Nous sommes assez proches dans nos valeurs sur ce point, je pense », a confié le patron de l'écurie de Mercedes dans une interview accordée à Motorsport.com.

Aucun champion du monde chez Mercedes, une première !

Et le fait que Mercedes ait préféré miser sur un jeune comme Kimi Andrea Antonelli n'a rien d'anodin puisque pour la première fois depuis 2010, aucun champion du monde ne sera au volant d'une monoplace de la marque allemande. En effet, Mercedes a fait son retour en tant qu'écurie en 2010 après le rachat de Brawn GP, et parvient à convaincre Michael Schumacher de sortir de sa retraite pour épauler le jeune Nico Rosberg. Le septuple champion du monde sera remplacé par Lewis Hamilton qui n'avait alors qu'un titre à son palmarès, celui de 2008. Il en glanera six autres avec Mercedes avant de rejoindre Ferrari en 2025. Le Britannique laisse donc sa place aux côté de George Russell à Kimi Andrea Antonelli. Deux pilotes qui n'ont jamais remporté un titre. Une première pour Mercedes depuis 2010.