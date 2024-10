F1 : En plein calvaire, Alpine annonce la couleur pour 2025 !

Pierrick Levallet

Alpine vit un véritable calvaire en cette saison 2024 de F1. L’écurie française n’y arrive pas, et cela se ressent au classement constructeur puisqu’elle pointe à l’avant-dernière place devant Kick Sauber. Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui rejoindra Haas en 2025, ne parviennent pas à redresser la barre. Oliver Oakes a alors indiqué qu’il saura exactement où Alpine en est à partir de la saison prochaine.

«Rien ne va changer radicalement»

« J’espère qu’à Enstone, les gens sont assez intelligents pour savoir d’où nous sommes partis, ce que nous avons fait, et qu’ils savent que nous devons être performants d’ici à la fin de l’année. Mais le véritable baromètre sera la façon dont nous commencerons l’année prochaine. Je pense qu’à l’heure actuelle, rien ne va changer radicalement d’ici la fin de l’année. Je pense que le vrai voyage, c’est la façon dont nous allons traverser ces prochaines phases » a d’abord expliqué le directeur de chez Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous n’avons pas oublié comment construire une bonne voiture»

« Il faut toujours être confiant. Je pense qu’en F1, c’est complexe, n’est-ce pas ? Je suis certainement confiant parce que nous devons travailler dur et nous n’avons pas oublié comment construire une bonne voiture de course. Mais je pense que là où nous en sommes, nous savons que nous devons nous améliorer à la fin de la journée » a ensuite ajouté Oliver Oakes. Les ingénieurs et les pilotes de chez Alpine sont prévenus. Le début de saison 2025 sera déterminant pour l’écurie française. À suivre...