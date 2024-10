F1 : Il met une grosse pression sur Verstappen !

Jean de Teyssière

Alors que la Formule 1 observe une période de trêve, Lando Norris fait le point sur le dernier quart de la saison à venir. Il reste six courses avant la fin de la saison et le pilote McLaren n’a que 52 points de retard sur Max Verstappen. Un écart certes conséquent, mais qui pourrait vite fondre, surtout au vu des performances opposées des deux pilotes.

La saison de Formule 1 a pris une petite pause depuis le Grand Prix de Singapour et sera de retour le 20 octobre prochain pour le Grand Prix des États-Unis. Une échéance qui pourrait marquer un tournant dans ces championnats du monde de Formule 1, Lando Norris se rapprochant petit-à-petit de Max Verstappen.

«52 points? C’est beaucoup et peu à la fois»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lando Norris est interrogé sur l'écart de points en championnat entre lui et Max Verstappen : « Seulement 52 points ? Ou encore 52 points ? C’est beaucoup et peu à la fois. Il y a deux façons de le voir. Les choses avancent mais c’est toujours beaucoup de points à rattraper, surtout quand Max termine deuxième. Cela ne descend pas trop vite. J’ai l’impression d’avoir bien performé ces derniers mois. Des circonstances différentes ne m’ont pas permis d’obtenir des résultats comme ceux de Singapour. Mais j’ai l’impression d’avoir performé à ce niveau au cours des deux, trois, quatre derniers week-ends de course. J’aimerais pouvoir être plus proche au championnat. Nous avons pris les choses à bras le corps, nous avançons. J’ai été le plus rapide de tout le week-end à Singapour et j’ai dominé la course, ça fait du bien. C’est une bonne motivation pour l’équipe. »

«Il ne faut aucun relâchement de notre part»

« Je suis content mais nous devons continuer à travailler dur car je suis sûr que Red Bull va rattraper son retard. Je veux que mes courses soient belles et faciles ! C’est la seule option pour que je puisse combler l’écart. Nous nous en sortons bien, en ce moment, estime Norris. Je veux continuer ! Au diable la pause, allons directement à Austin. L’équipe fait un travail incroyable mais nous sommes en compétition contre Red Bull. Ils vont réagir. Les gens les prennent trop vite pour des imbéciles. Quand vous êtes contre Red Bull, vous êtes contre Max. Ils dominent le sport depuis plusieurs années. C’est une rude concurrence. Quand vous avez Max et Red Bull derrière vous, vous poussez ! Ils feront tout ce qu’ils peuvent. Donc il ne faut aucun relâchement de notre part. »