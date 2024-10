F1 : Coup de tonnerre, le successeur de Verstappen est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de ses deux premiers Grand Prix cette saison, Oscar Piastri impressionne sous les couleurs de McLaren. Le jeune Australien est considéré comme le pilote le plus prometteur du circuit actuel, et continue de bluffer les observateurs. Ancien dirigeant d’écurie, Bernie Ecclestone estime que Piastri sera assurément champion du monde dans les deux prochaines années, menaçant ainsi le règne de Max Verstappen.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen est bien parti pour aller chercher un quatrième sacre mondial et consécutif. Cependant, en plein cœur de cette deuxième partie de saison 2024, les observateurs ont pu se rendre compte que contrairement aux années précédentes, Red Bull n’était plus invincible. En effet, l’écurie autrichienne a été rattrapée, puis dépassée en termes de rythme par McLaren, qui par l’intermédiaire de Lando Norris, mais également d’Oscar Piastri, continue de mettre la pression sur Verstappen…

La saison de la révélation pour McLaren

D’ailleurs, cette saison 2024 aura permis aux deux pilotes McLaren d’obtenir leurs premières victoires en carrière. Lando Norris s’est imposé au GP de Miami, à celui des Pays-Bas, et à celui à Singapour, tandis qu’Oscar Piastri a gagné en Australie et en Azerbaïdjan. Après sa première victoire en carrière, l’Australien avait été félicité par la légende Lewis Hamilton, qui voit en lui un gros potentiel : « Félicitations à Oscar. Il a fait un travail fabuleux depuis qu'il est en F1, et même avant. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne gagne. C'est une grande journée pour lui et il avait un rythme fabuleux. Je suis très heureux pour lui et sa famille ».

« Il sera, à coup sûr, champion du monde dans les deux prochaines années »

Ancien dirigeant d’écurie, Bernie Ecclestone estime même qu’Oscar Piastri sera champion du monde : « Cet Australien, je pense, est un magicien. Il sera, à coup sûr, champion du monde dans les deux prochaines années si sa F1 continue à fonctionner comme elle le fait. C’est ce qui va se passer. Il se distingue vraiment de tous les autres ». Verstappen peut trembler.