F1 - Verstappen : «Ridicule», le nouveau coup de gueule de Red Bull

Depuis le Grand Prix de Singapour, Max Verstappen est au coeur d’une nouvelle polémique. Le Néerlandais a été sanctionné par la FIA à des jours de travaux d’intérêts généraux pour avoir employé un langage jugé grossier. Red Bull trouve cette punition bien trop sévère et l’a encore bien fait savoir.

Deuxième du Grand Prix de Singapour derrière Lando Norris, Max Verstappen n’a pas vraiment pu savourer son résultat. Le Néerlandais est pris dans une polémique depuis quelques jours après avoir été sanctionné par la FIA à des travaux d’intérêts généraux. Le pilote de Red Bull a employé un langage jugé grossier en conférence de presse, ce qui n’a pas plu à l’instance. Mais dans le paddock, on ne partage pas vraiment la position de la FIA. Red Bull a d’ailleurs fait une nouvelle fois savoir que la sanction infligée à Max Verstappen était bien trop sévère.

«Tout cela est clairement exagéré»

« La FIA est allée dans la mauvaise direction avec la punition de Max, qui a utilisé un juron (Fuck) qui est si souvent entendu dans le monde des courses qu’il fait pratiquement partie du langage courant. De plus, il utilisait ce mot pour décrire un objet, en l’occurence sa voiture, et non une personne. Je pense que cela se mesure par rapport à d’autres normes, si l’on regarde par exemple ce que Günther Steiner a fait, sans aucune conséquence. Tout cela est clairement exagéré et ridicule, je pense que nous avons des préoccupations complètement différentes » a d’abord expliqué Helmut Marko dans son podcast Speedweek.

«La Formule 1 est un sport chargé d’émotion»

« Mais j’ai trouvé que la réaction de Max a été très bonne, car il a clairement exprimé dans les limites autorisées - en termes très brefs - ce qu’il en pensait lors de ses autres conférences de presse. Il faut autoriser les émotions. Ou si vous êtes moraliste à ce point, vous pouvez ignorer les déclarations non pertinentes. De manière générale, la Formule 1 est un sport chargé d’émotion dans lequel les pilotes expriment leurs émotions en fonction de leur tempérament » a ensuite ajouté le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le message est passé. L'écurie autrichienne n'est clairement pas d'accord avec la position adoptée par la FIA à l'égard de Max Verstappen.