F1 : Mercedes abandonne Verstappen

Après avoir disputé les trois quarts de la saison, la Formule 1 s'accord une pause de trois semaines. Avant de disputer le Grand Prix des Etats-Unis le 20 octobre prochain, Toto Wolff, le directeur de Mercedes a été interrogé sur l'intérêt de son écurie pour Max Verstappen et a avoué avoir arrêté de flirter avec le triple champion du monde.

Le mythique pilote de Mercedes, Lewis Hamilton, va quitter l'écurie allemande en fin de saison pour rejoindre Ferrari. Mercedes devait donc trouver un nouveau pilote et le nom de Max Verstappen est régulièrement revenu. Mais ce sera finalement Kimi Antonelli qui prendra la suite de Lewis Hamilton.

«Verstappen ? Je ne flirte pas à l'extérieur»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Toto Wolff évoque l'intérêt de Mercedes pour Max Verstappen : « Nous restons en retrait. Je crois que je l'ai déjà dit, et nous partageons le même point de vue du côté de Max : vous devez faire confiance à vos pilotes ou à votre équipe. Vous devez leur donner le maximum de soutien possible pour qu'ils réussissent. Et ce n'est que si les choses tournent vraiment mal que vous envisagerez d'autres opportunités. Pour moi, c'est comme flirter à l'extérieur pendant que vous faites fonctionner votre relation. Ça ne marche pas, je ne flirte pas à l'extérieur. »

Wolff compte sur Russell et Antonelli

« Ce n'est que si je veux changer ou envisager un changement que je chercherai à avoir une conversation, poursuit le directeur de Mercedes. Et c'est la même chose de son côté. George a une trajectoire similaire en termes de karting et de formule junior, et George a été le premier junior Mercedes à nous rejoindre. Il est toujours notre pilote Mercedes. Nous ne faisons pas de grande différence [entre lui et Antonelli]. Sur le plan émotionnel, nous leur apportons le même soutien. Rien ne change. Tous les grands pilotes de F1 savent qu'ils doivent se mesurer à leur coéquipier, qu'il soit jeune ou vieux. George a pour coéquipier Lewis Hamilton, le plus grand pilote de tous les temps, depuis trois ans. Il sera donc parfaitement à l'aise face à l'un des plus jeunes, qui arrive avec de grandes attentes. »