F1 - Fernando Alonso : L'annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso ne compte pas prendre sa retraite pour le moment puisqu'il s'est engagé pour deux saisons supplémentaires avec Aston Martin. Et le pilote espagnol ne manque pas d'ambition puisqu'il vise toujours un troisième titre mondial qui le ferait encore un peu plus entrer dans l'histoire de la Formule 1. Et pour cause, l'Asturien battrait d'un coup de très nombreux records.

Aston Martin est devenue depuis quelques mois, l'une des attractions principales en F1. Et pour cause, Lawrence Stroll est en train de construire le projet le plus ambitieux du paddock. L'écurie de Silverstone s'est notamment dotée d'une usine flambant neuve pour plus de 200M€ ainsi que d'une soufflerie dernier cri qui va permettre aux ingénieurs de travailler dans les meilleures conditions afin de dessiner une monoplace capable de jouer le titre. D'ailleurs, en terme de recrutement, Aston Martin a également frappé fort en engageant notamment Adrian Newey, en tant que responsable technique, ou encore Jonathan Wheatley pour le poste de directeur sportif et Will Courtenay, responsable de la stratégie de Red Bull. Le tout sans oublier l'arrivée d'Honda pour fournir le moteur. Autrement dit, Aston Martin a tout d'une armada qui pourrait jouer le titre dès 2026.

«Pour les deux ou trois prochaines années, je veux remporter un troisième titre mondial»

L'occasion pour Fernando Alonso d'envisager de remporter un troisième titre mondial. Engagé jusqu'à la fin de la saison 2026 avec Aston Martin, le pilote espagnol n'a d'ailleurs pas caché ses ambitions : « J'ai tenté ma chance à l'Indy 500 à trois reprises et je n'ai pas réussi. C'est la seule chose qui me manque [pour la Triple couronne] mais pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. Je suis très, très concentré sur la Formule 1 actuellement. Pour les deux ou trois prochaines années, je veux remporter un troisième titre mondial. C'est ma première et unique priorité du moment ». Et un troisième titre serait historique pour l'Espagnol.

Un troisième titre historique pour Alonso ?

Pour commencer, Fernando Alonso entrerait dans le club fermé des triples champions du monde. Ils sont pour le moment six à savoir Ayrton Senna, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Max Verstappen bien que ce dernier puisse rapidement remporter un quatrième titre. Mais ce n'est pas tout. Et pour cause, selon la date à laquelle l'Espagnol remporte un éventuel troisième sacre, il pourrait devenir le plus vieux champion du monde de l'histoire. Un record pour l'instant détenu par Juan Manuel Fangio qui avait décroché sa cinquième et dernière couronne à 46 ans en 1957. Si jamais Fernando Alonso est sacré en 2027, ce très vieux record tombera. Le pilote Aston Martin pourrait également battre le record de l'intervalle le plus long entre deux titres mondiaux. Et pour cause, le dernier sacre remonte à 2006, il pourrait donc y avoir 20 ans d'écart. Hallucinant lorsque l'on sait qu'à part l'ancien pilote Renault, personne n'est resté plus de 19 ans en F1. Lewis Hamilton (qui est dans sa 18e saison) sera le deuxième pilote de l'histoire a passé la barre des 20 saisons en Formule 1. A titre de comparaison, le pilote Mercedes a d'ailleurs attendu 7 ans pour glaner son deuxième titre mondial. Et c'était déjà un intervalle impressionnant en terme de longévité. Autre record que Fernando Alonso pourrait battre, et cette fois-ci sans être champion du monde, celui du plus grand intervalle entre deux victoires. Pour le moment, c'est Ricardo Patrese qui attendu le plus longtemps entre deux succès en Grand Prix. Il s'est effectivement écoulé 6 ans, 6 mois et 28 jours entre ses victoires au GP d'Afrique du Sud (1983) et de Saint-Marin (1990). Pour rappel, la dernière victoire de Fernando Alonso était au GP d'Espagne en 2013 alors qu'il était chez Ferrari. Il y a plus de 11 ans... C'est dire à quel point l'actuel double champion du monde peut profiter de la révolution d'Aston Martin pour entrer dans l'histoire.