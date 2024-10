F1 : Un Français signe un contrat «historique» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la F1 va prochainement fêter ses 75 ans, un partenariat historique vient d'être annoncé entre la Formule 1 et le groupe de luxe français LVMH. Bernard Arnault, président-directeur général du groupe, n'a pas caché sa joie de signer un tel contrat puisque LVMH deviendra partenaire mondial de la Formule 1 dès 2025 et pour une durée de 10 ans !

En 2025, la Formule 1 fêtera ses 75 ans. Pour l'occasion, la F1 s'est offert un partenariat majeur et emblématique puisque la marque française de luxe LVMH devient partenaire mondial de la Formule 1 pour les 10 prochaines années. Plusieurs marques du groupe seront impliqués à savoir Louis Vuitton, Moët Hennessy et TAG Heuer. Stefano Domenicali s'est d'ailleurs réjoui de ce partenariat historique.

LVMH devient partenaire de la F1 pour 10 ans

« Notre sport est fondé sur la recherche constante de l’excellence, une valeur que nous partageons avec le groupe LVMH. Je suis très heureux d’annoncer que ce partenariat historique débutera en 2025. Alors que la Formule 1 poursuit sa croissance mondiale, attirant des publics nouveaux et plus variés, l’envergure et la puissance de LVMH en font le partenaire idéal pour élever l’expérience de nos fans et sublimer l’héritage de notre fantastique sport. Ce partenariat est historique pour nos deux groupes et je tiens à remercier Bernard et Frédéric Arnault pour leur vision et leur engagement qui vont nous permettre de réaliser ce projet », explique le président de la F1 dans le communiqué officiel. Bernard Arnault, président-directeur général du groupe LVMH, s'est également réjoui.

«Ce partenariat est historique»

« La quête d’excellence et la passion pour l’innovation, portées par nos collaborateurs, sont au coeur de l’ADN de nos Maisons et de la Formule 1. Dans le sport automobile comme dans notre industrie, de la mode à l’horlogerie, chaque détail compte sur le chemin de la réussite. Partout dans le monde, au sein de nos ateliers comme sur les circuits, c’est cette volonté de repousser les limites sans relâche qui inspire notre vision. Tel est le sens que nous souhaitons donner à ce formidable partenariat entre LVMH et la Formule 1 », confie de son côté le dirigeant français.