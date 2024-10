F1 : «C’est trop tard», Verstappen peut jubiler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré un début de saison canon, Max Verstappen a quelque peu levé le pied ces derniers temps. Son poursuivant au classement du championnat du monde, Lando Norris, n’est plus qu’à 52 points, et continue de vouloir mettre la pression sur le Néerlandais. Mais pour Bernie Ecclestone, le Britannique s’est réveillé trop tard concernant le titre mondial.

Max Verstappen va-t-il remporter un quatrième titre de champion du monde consécutif ? Le Néerlandais est bien partie pour. Mais alors que ce dernier n’a plus remporté la moindre victoire depuis sept courses, Lando Norris se rapproche peu à peu du phénomène de Red Bull. Vainqueur du Grand Prix de Singapour, le pilote McLaren n’est plus qu’à 52 points de Verstappen, et croit en ses chances de titre à la fin de la saison.

« Pour ma part, je travaille de toutes mes forces »

« Il y a encore beaucoup de points à rattraper et ce ne sera pas facile. Nous nous battons contre Red Bull et Max, la paire la plus dominante que vous ayez jamais vue en Formule 1 depuis des lustres. Et cela n’a pas nécessairement changé, c’est la même équipe, le même pilote. Il s'agit donc l’une des compétitions les plus difficiles que la Formule 1 ait jamais vues. Pour ma part, je travaille de toutes mes forces, je me donne à fond pour faire en sorte que cela arrive. Verstappen essaiera de faire en sorte que cela n’arrive pas, mais on va se battre pour ça et moi j'y crois ! », déclarait ainsi récemment Lando Norris.

« Il est plutôt bien maintenant mais c’est un peu trop tard »

Pour Bernie Ecclestone, c’est néanmoins trop tard pour Lando Norris : « Max a déjà une bonne avance, il doit donc maintenant avoir un peu de chance. En ce qui concerne le titre des pilotes, ce sera certainement Max. Mais McLaren remportera certainement le championnat des constructeurs. McLaren a deux pilotes très compétents et une très bonne voiture. Mais Norris a fait quelques erreurs jusqu’à présent, qu’il sait avoir faites et qu’il aurait préféré ne pas faire. Il a mis un peu d’ordre dans son approche, il est plutôt bien maintenant mais c’est un peu trop tard », a lâché l’ancien dirigeant d’écurie dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.