F1 : Fernando Alonso annonce «une opportunité incroyable» pour son avenir

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso est engagé jusqu'en 2026 avec Aston Martin. Par conséquent, il pourrait bien toujours être en F1 à 45 ans... ou plus ! Une longévité impressionnante qui lui offre «une opportunité incroyable» de piloter une monoplace conçue par Adrian Newey. Cette perspective l'enchante et lui fait ouvrir la porte à l'idée de rester en F1 après 2026.

Malgré ses 43 ans, Fernando Alonso a encore de belles ambitions en Formule 1. Preuve en est, il a récemment prolongé avec Aston Martin jusqu'en 2026, l'année de ses 45 ans. Avec pour objectif de remporter un troisième titre mondial. Pour cela, il est surement au bon endroit puisque l'écurie de Silverstone est probablement l'une des plus ambitieuses de la grille. L'arrivée d'Adrian Newey en provenance de Red Bull, est d'ailleurs la preuve de cette ambition. Le génial ingénieur a dessiné de nombreuses monoplace championne du monde. Fernando Alonso a donc hâte d'être au volant d'une des inventions d'Adrian Newey. «Une opportunité incroyable» qui pourrait bien convaincre l'Espagnol de rester au-delà de 2026.

Alonso a hâte de travailler avec Newey

« Je mentirais si je disais que je n’y ai pas pensé. Adrian arrivera en mars de l’année prochaine et se consacrera à 2026, alors voyons comment je me sentirai à la fin de l’année 2026 et si je peux continuer. Ce sera une décision que nous prendrons ensemble en tant qu’équipe, avec Lawrence [Stroll], avec Adrian. Pour moi, c’est une opportunité incroyable parce que conduire l’une des F1 d’Adrian est quelque chose de très spécial, mais aussi parce que lorsque vous travaillez avec des gens du calibre d’Adrian, vous avez tant à apprendre d’eux. C’est extrêmement gratifiant », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de révéler qu'il avait lui-même contacté Adrian Newey pour le convaincre de le rejoindre chez Aston Martin.

«Pour moi, c’est une opportunité incroyable»

« J’espérais qu’Adrian me rejoindrait lorsqu’il a décidé d’arrêter avec son ancienne équipe. Pour commencer, vous rêvez que cela puisse être une possibilité. Il y a eu quelques rumeurs selon lesquelles il rejoignait différentes équipes et j’ai demandé à Lawrence, à Martin Whitmarsh, à plusieurs personnes de l’équipe si nous avions contacté Adrian. J’ai même fini par le contacter. J’ai son numéro de téléphone et je lui ai envoyé un message : "Quelle surprise ! Si jamais tu penses que tu aimerais relever un nouveau défi, j’adorerais travailler avec toi un jour". J’ai ensuite découvert qu’Adrian et Lawrence étaient en contact. Lawrence m’a tenu au courant des négociations. Quand Adrian a décidé de nous rejoindre, j’ai été très heureux mais aussi très fier qu’il veuille travailler avec nous et qu’il croie en notre projet. Cela montre aussi ce que Lawrence peut faire, lui seul peut faire certaines choses », ajoute Fernando Alonso.