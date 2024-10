F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin du calvaire ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques mois maintenant, Red Bull traverse un véritable calvaire. L’écurie autrichienne n’arrive pas à régler ses problèmes dans le développement de ses monoplaces, et cela se ressent sur les résultats de Max Verstappen. Red Bull semble toutefois avoir trouvé une solution pour mettre fin à cette période très délicate.

Red Bull n’y arrive plus depuis quelques semaines maintenant. L’écurie autrichienne ne parvient pas à régler ses problèmes dans le développement de ses monoplaces. Résultat, Max Verstappen n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Le Néerlandais traverse un véritable calvaire avec son équipe. Mais Red Bull semble avoir trouvé une solution pour mettre fin à ce supplice, avec de nouvelles évolutions sur la voiture du triple champion du monde qui devraient arriver pour le Grand Prix des Etats-Unis (20 octobre).

«Il y a beaucoup d'autres choses à venir»

« C'est un pas dans la bonne direction. [...] Ils ont travaillé très, très dur et ont acquis certaines connaissances. Ce n'était pas un plancher complètement nouveau, mais certaines parties l'étaient. Mais je pense que le facteur décisif sera la performance à Austin, et il y a beaucoup d'autres choses à venir » a ainsi fait savoir Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Verstappen a besoin d'une voiture avec du mordant à l'avant»

« Mais nous sommes désormais sur la bonne voie. La voiture doit avoir une fenêtre de fonctionnement plus étendue - pas une fenêtre où des changements relativement petits, ou des différences de température de six ou sept degrés, peuvent affecter la performance. Et puis plus de vitesse et aussi plus de marge de manœuvre pour que Max puisse attaquer. Nous savons qu'il a besoin d'une voiture avec du mordant à l'avant. Parce que compter sur le fait d'arriver deuxième n'est pas suffisant » a ensuite ajouté le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull. À voir si Max Verstappen sera plus à même de se battre pour la victoire à Austin dans quelques jours.