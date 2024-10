F1 : Surprise, Red Bull charge le clan Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Red Bull traverse une période plus délicate et voit son hégémonie prendre fin, Jos Verstappen, le père du triple champion du monde, ne manque jamais une occasion de remettre en cause le management de l'écurie autrichienne. Un comportement qui n'a pas aidé Red Bull comme le reconnaît Helmut Marko.

Depuis quelques courses, Red Bull ne domine plus. McLaren semble être l'écurie la plus compétitive et se dirige même vers le titre de champion de constructeurs. Max Verstappen a quant à lui un peu d'avance, mais sa première place au classement pilote est menacée par Lando Norris. Une situation qui agace Jos Verstappen, le père du triple champion du monde, qui s'est plusieurs fois plaint de la gestion actuelle chez Red Bull qui a perdu plusieurs personnes importantes en interne, à commencer par Adrian Newey qui rejoindra Aston Martin en 2025. Par conséquent, Jos Verstappen a plusieurs fois mis la pression sur Red Bull, notamment concernant l'avenir de son fils. Des sorties qui n'ont pas aidé comme le constate Helmut Marko.

«Disons les choses comme ça, cela n’a pas aidé non plus»

« Disons les choses comme ça, cela n’a pas aidé non plus. Mais nous nous sommes assis ensemble et avons convenu que nous devons nous serrer les coudes - nous devons travailler ensemble dans tous les domaines pour remporter ce championnat », lâche le dirigeant de l'écurie autrichienne dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Max peut aussi chercher une autre option»

« C’est la direction à suivre pour l’avenir également, car il est clair que si nous ne donnons pas à Max une voiture avec laquelle il peut gagner, il pourrait y avoir des complications à plus long terme. Tous les meilleurs pilotes ont des options de sortie dans leurs contrats, et dans ce cas, Max peut aussi chercher une autre option. Il pilotera là où le package sera le meilleur », agent Helmut Marko.