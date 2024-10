F1 - Verstappen : La punchline de Mercedes !

Pierrick Levallet

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton va quitter Mercedes. Le Britannique va rejoindre Ferrari en 2025 et sera remplacé par Kimi Antonelli. Mais des rumeurs ont fait savoir que l’écurie allemande pensait à Max Verstappen pour 2026. Toto Wolff a néanmoins tenu à clarifier les choses avec le Néerlandais à l’aide d’une punchline.

Lewis Hamilton va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière la saison prochaine. Le Britannique va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Le septuple champion du monde sera remplacé par Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande. Mais des rumeurs ont indiqué que Mercedes pensait secrètement à Max Verstappen pour 2026. Toto Wolff a néanmoins voulu clarifier les choses avec le Néerlandais. Et il n’a pas manqué de lâcher une punchline pour s’expliquer.

«On doit faire confiance à ses pilotes»

« Je pense que je l'ai déjà exprimé, et nous avons un point de vue similaire également du côté de Max, on doit faire confiance à ses pilotes ou à son équipe. On doit leur donner le maximum de soutien possible pour qu'ils réussissent. Et ce n'est que si les choses tournent vraiment mal que l'on envisagera d'autres opportunités » a d’abord confié le directeur de chez Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je ne flirte pas à l'extérieur»

« Pour moi, c'est comme flirter à l'extérieur alors que l'on est engagé dans une relation. Ça ne marche pas, je ne flirte pas à l'extérieur. Ce n'est que si je veux changer, ou envisager un changement, que je chercherai à avoir une conversation. Et c'est la même chose [du côté de Verstappen]. Nous sommes assez proches dans nos valeurs sur ce point, je pense » a ensuite ajouté Toto Wolff. Le message est clair. Mercedes ne convoite pas Max Verstappen à en croire les dires du patron de l'écurie allemande. Le pilote de chez Red Bull est fixé.