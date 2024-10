F1 - Verstappen : Red Bull dénonce un vieux «problème» !

Pierrick Levallet

Écurie dominatrice de la F1 en 2022 et 2023, Red Bull a clairement plus de difficultés en 2024. Et cela se ressent dans les résultats de Max Verstappen, qui n’a plus gagné la moindre course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. L’équipe autrichienne a d’ailleurs fait savoir que les maux de cette saison tenaient leur origine dans un problème de longue date.

Red Bull n’y arrive plus. Écurie dominatrice de la F1 en 2022 et 2023, l’équipe autrichienne fait face à de plus grandes difficultés en 2024. Si Sergio Pérez n’obtient toujours pas des résultats satisfaisants, Max Verstappen commence à en subir les conséquences également. Toujours leader au classement des pilotes, le Néerlandais n’a plus gagné la moindre course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Et Christian Horner a fait savoir que c’est un souci de longue date qui est en train de plomber Red Bull.

F1 : Il met une grosse pression sur Verstappen ! https://t.co/buZG2Zi2yG pic.twitter.com/oWJg0BNWtt — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Red Bull a fermé les yeux sur le problème «car Max continuait à gagner»

« Nous avons lancé un audit pour comprendre le comportement de la voiture avec les évolutions, et il s'avère que le premier problème date de la mise à niveau du plancher à Barcelone en 2023. Nous ne l’avons pas pris au sérieux car Max continuait à gagner. Rien ne laissait présager la spirale négative dans laquelle nous sommes aujourd’hui » a lancé le directeur de chez Red Bull dans des propos rapportés par F1i.

«À un moment donné, on a pris la mauvaise direction»

Maintenant que Red Bull a identifié l’origine du problème, l’écurie autrichienne va peut-être pouvoir faire quelque chose pour redresser la barre rapidement. Max Verstappen, lui, a indiqué qu’il s’attendait à une saison plus compliquée que les précédentes. « À un moment donné, on a pris la mauvaise direction. Les autres écuries n'ont pas encore été confrontées à ce point particulier, ou bien elles ont développé leur voiture d'une manière légèrement différente. C'est toujours difficile à juger. Très tôt, je me suis rendu compte que les sensations étaient très différentes de celles avec la voiture de l'an dernier, au niveau de l’équilibre » a avoué le triple champion du monde en titre. À voir si Red Bull aura réglé ses problèmes avant le Grand Prix des Etats-Unis, qui se tiendra le 20 octobre.