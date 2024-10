F1 : Coup dur chez Red Bull, Verstappen avait tout prévu

Jean de Teyssière

Cela fait désormais huit Grands Prix consécutifs durant lesquels Red Bull n’a pas réussi à placer l’un de ses pilotes sur la première marche du podium. Une chose inédite mais que Max Verstappen avait anticipé, si l’on en croit ses dires. Reste maintenant à savoir s’il pourra décrocher un quatrième titre mondial consécutif.

52 points. 52 points séparent Max Verstappen, leader du championnat du monde de Formule 1 et Lando Norris, son dauphin, qui pilote pour McLaren. Les six dernières courses seront évidemment très importantes pour les deux pilotes et au vu des récentes performances, cela pourrait pencher du côté du pilote britannique.

«On a pris la mauvaise direction»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Max Verstappen évoque la deuxième partie de saison compliquée de Red Bull : « Au début, j'ai été surpris moi aussi, mais si l'on regarde quels étaient nos problèmes, je les comprends complètement. À un moment donné, on a pris la mauvaise direction. Les autres écuries n'ont pas encore été confrontées à ce point particulier, ou bien elles ont développé leur voiture d'une manière légèrement différente. C'est toujours difficile à juger. Très tôt, je me suis rendu compte que les sensations étaient très différentes de celles avec la voiture de l'an dernier, au niveau de l’équilibre. À ce moment-là, notre voiture était encore beaucoup plus rapide que les autres, ou peut-être devrais-je dire que les autres n'étaient pas encore aussi bonnes, donc on pouvait compenser nos difficultés. »

«La situation n’a cessé de s’aggraver»

« Lors des Grands Prix suivants, la situation n'a cessé de s’aggraver, poursuit le triple champion du monde de Formule 1. À un moment donné, notre voiture était très difficile à piloter, et dans le même temps les autres faisaient de réels progrès. C'était mieux, c'était déjà un bon pas en avant pour nous. Je pense que l'on va désormais dans la bonne direction, ça prendra du temps. On ne peut pas changer quelque chose comme ça en une ou deux semaines, mais l'écurie était satisfaite elle aussi de ce que l'on a vu à Bakou. »