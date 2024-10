Retour programmé en F1, Leclerc annonce du lourd

Arnaud De Kanel

En 2026, Mattia Binotto fera son retour en Formule 1 à la tête de Sauber/Audi. Ce dernier avait été évincé par Ferrari qui l'avait remplacé par Fred Vasseur. Charles Leclerc est persuadé que l'Italo-Suisse de 54 ans va réussir dans sa nouvelle écurie.

Les places sont chères en Formule 1, qu'importe votre rôle. Mais une fois que vous y avez mis les pieds, il est plus simple d'y retourner. Ce n'est pas Mattia Binotto qui dira le contraire. Démissionnaire en 2022 de son poste de directeur d'écurie chez Ferrari, l'Italo-Suisse se retrouve à la tête du projet Sauber-Audi qui fera son arrivée en 2026. Binotto pourrait en surprendre plus d'un. Charles Leclerc se montre assez confiant pour son ancien supérieur.

«Il peut certainement apporter beaucoup de choses»

« Je pense qu’une grande partie de la vie de Mattia s’est également déroulée en Suisse. Je suppose donc qu’il connaît très bien la culture et que cela lui conviendra bien. Et il peut aussi mettre à profit son expérience passée au sein d’une équipe comme Ferrari, c’est sûr. Donc oui, il peut certainement apporter beaucoup de choses à une équipe comme Sauber en s’inspirant de ses expériences passées », a déclaré Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Frédéric Vasseur a également vaguement évoqué le retour de Mattia Binotto en F1.

«Je leur souhaite le meilleur»

« Je suis concentré sur mon équipe, sur mes gars, et je sais parfaitement qu’il est difficile de diriger une équipe de Formule 1, mais pas seulement en Suisse. Je pense que c’est difficile partout. Mattia a fait du très bon travail chez Ferrari dans le passé, il a réussi, l’équipe a réussi, et je leur souhaite le meilleur. Mais ce n’est pas à moi de faire des commentaires sur le potentiel de Mattia et d’Audi », a confié le directeur de Ferrari. A suivre...