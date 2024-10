F1 - Ferrari : Leclerc fait une annonce historique à Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la saison prochaine durant laquelle il fera équipe avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc n'a pas hésité à afficher ses ambitions tout en n'écartant pas l'option de jouer le titre dès 2025. S'il y parvient, ce ne sera pas un mince exploit. Et pour cause, un seul pilote a réussi à devenir champion du monde en étant le coéquipier de Lewis Hamilton : Nico Rosberg.

Bien que la saison 2024 ne soit pas encore terminée, les regards commencent déjà à se tourner vers l'année prochaine où les enjeux sont déjà majeurs. Mais surtout, tout le monde attend de voir Lewis Hamilton revêtir la combinaison rouge de Ferrari. Au sein de la Scuderia, le septuple champion du monde fera équipe avec Charles Leclerc. Et le Monégasque ne manque clairement pas d'ambitions.

Leclerc vise le titre en 2025

« Oui, ce sera réaliste... ah, ça va faire les gros titres ! », lance Charles Leclerc lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de remporter le titre dès 2025. « Il s’agit évidemment d’un processus constant qui ne cesse d’évoluer et l’objectif est de toujours l’améliorer. Je dirais donc que 2025 sera bien, 2026 sera mieux et 2027 sera encore mieux et nous optimisons tout. Il n’y a pas une seule équipe qui se dégrade d’une année sur l’autre. Ce qui compte, c’est la progression des autres », ajoute le Monégasque dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer sa cohabitation avec Lewis Hamilton : « Je serai très curieux de voir ce qu’il a fait de bien tout au long de sa carrière pour connaître tout le succès qu’il a eu. Il a très peu de faiblesses - en fait, je ne connais pas les faiblesses de Lewis. C’est un pilote super fort, toujours présent, super rapide, super constant. Ce sera très intéressant pour moi d’apprendre de Lewis et de montrer ce dont je suis capable dans la même voiture que lui. Ces deux choses me motivent beaucoup. C’est cool, nous avons une très bonne relation et je suis sûr qu’il en sera toujours ainsi ».

Rosberg, le seul coéquipier d'Hamilton à décrocher un titre

Par conséquent, Charles Leclerc ambitionne d'être champion du monde, peut-être même dès 2025. Et ce serait un sacré exploit. Et pour cause, un seul pilote a réussi à remporter un titre tout en étant coéquipier de Lewis Hamilton. Il s'agit de Nico Rosberg en 2016. Une performance qui avait demandé tellement d'énergie que le pilote allemand avait décidé de prendre sa retraite dans la foulée de son titre. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend Charles Leclerc, d'autant plus que plusieurs pilotes ont côtoyé Lewis Hamilton, à commencer par Fernando Alonso, qui n'aura tenu qu'une saison avec le Britannique avant de quitter McLaren, sans avoir remporté le titre. Un autre champion du monde n'aura pas non plus réussi à décrocher un titre en étant dans la même écurie qu'Hamilton : Jenson Button. Même issu pour Valtteri Bottas qui n'a jamais rivalisé avec le septuple champion du monde ou encore George Russell. Charles Leclerc est donc prévenu. Mais cela rendrait un éventuel titre du Monégasque encore plus beau. En plus de ramener le premier sacre pilote de Ferrari depuis celui de Kimi Räikkönen en 2007, il le ferait avec Lewis Hamilton comme principal rival dans son équipe. L'Histoire attend peut-être Charles Leclerc.