F1 - Ferrari : Leclerc annonce la couleur à Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

En 2025, Charles Leclerc évoluera chez Ferrari avec un nouveau coéquipier. Lewis Hamilton rejoindra la Scuderia la saison prochaine, après une décennie passée chez Mercedes. Le Monégasque a hâte de voir le septuple champion du monde arriver à ses côtés, surtout pour se confronter directement à lui au sein de l’écurie italienne.

Après dix ans de bons et loyaux services chez Mercedes, Lewis Hamilton quittera l’écurie allemande à l’issue de la saison. Le septuple champion du monde rejoindra Ferrari en 2025 et évoluera donc aux côtés de Charles Leclerc. Le Monégasque a d’ailleurs hâte de voir le Britannique rejoindre la Scuderia, surtout parce qu’il veut se confronter directement au pilote de 39 ans.

F1 : Lewis Hamilton frappé par la dépression https://t.co/AO4migb9m2 pic.twitter.com/BnZZgY4z5l — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Leclerc impatient «de montrer ce dont [il est] capable dans la même voiture» qu’Hamilton

« Je serai très curieux de voir ce qu’il a fait de bien tout au long de sa carrière pour connaître tout le succès qu’il a eu. Il a très peu de faiblesses - en fait, je ne connais pas les faiblesses de Lewis. C’est un pilote super fort, toujours présent, super rapide, super constant. Ce sera très intéressant pour moi d’apprendre de Lewis et de montrer ce dont je suis capable dans la même voiture que lui. Ces deux choses me motivent beaucoup. C’est cool, nous avons une très bonne relation et je suis sûr qu’il en sera toujours ainsi » a d’abord expliqué Charles Leclerc dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Lewis est toujours incroyablement rapide»

« Au lieu de penser que j’aimerais avoir un pilote numéro 2 comme coéquipier, j’ai toujours pensé qu’il était préférable d’avoir le meilleur comme coéquipier. J’ai eu des coéquipiers très, très rapides qui m’ont poussé à aller de l’avant et avec Lewis, j’apprendrai aussi beaucoup. Lewis est toujours incroyablement rapide. C’est toujours Lewis Hamilton. Donc, je ne pense pas qu’il ait besoin d’un conseil de ma part » a ensuite ajouté le pilote de Ferrari. Lewis Hamilton est prévenu, Charles Leclerc ne lui laissera pas le champ libre chez Ferrari et dans la course au titre malgré leur excellente relation.