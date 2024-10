F1 : Fiasco pour Mercedes, Hamilton vide son sac

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Singapour ne s’est pas déroulé exactement comme prévu pour Lewis Hamilton. Troisième après les qualifications, le septuple champion du monde a terminé sixième. Le Britannique a notamment été victime d’une erreur stratégique de Mercedes. Le pilote de 39 ans a d’ailleurs fait une mise au point à ce sujet, une semaine après la course.

Troisième après les qualifications, Lewis Hamilton a finalement vu son Grand Prix de Singapour virer au fiasco. Le Britannique, victime d’une erreur stratégique de Mercedes, a terminé à la sixième place. L’écurie allemande avait choisi de faire démarrer Lewis Hamilton avec des gommes tendres. « Cela s’est avéré être une mauvaise décision » avait d’ailleurs immédiatement reconnu le porte-parole de Mercedes après le Grand Prix. Lewis Hamilton, lui, était plutôt frustré sur le moment. Désormais plus calme, le septuple champion du monde a fait une mise au point sur ce fiasco à Singapour.

F1 : Lewis Hamilton frappé par la dépression https://t.co/AO4migb9m2 pic.twitter.com/BnZZgY4z5l — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

«Il est naturel d'être frustré»

« Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de la dernière [course] et de notre stratégie à Singapour qui n'a pas fonctionné. Quand cela arrive, il est naturel d'être frustré et il est facile pour moi d'exprimer cette frustration. Nous savions que partir en pneus tendres était une décision audacieuse et risquée, mais qui pouvait nous donner un avantage au départ, et j'ai fini par accepter cette recommandation » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Tout va bien dans l'équipe»

« Nous avons également mal calculé ce que les autres pourraient faire. Mais ne vous y trompez pas, tout va bien dans l'équipe. Comme dans tous les partenariats fructueux, il faut connaître des bas pour qu'il y ait des hauts. Nous n'avons pas peur de ces discussions difficiles et de ces moments délicats, et c'est pourquoi nous avons accompli tant de choses ensemble » a ensuite ajouté le pilote de Mercedes. À voir maintenant si l’écurie allemande retiendra les leçons de cet échec pour le Grand Prix des Etats-Unis, qui se tiendra le 20 octobre prochain.