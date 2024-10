F1 : C’est la fin, Hamilton fait une demande

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lewis Hamilton dispute ses dernières courses au volant d'une Mercedes, le septuple champion du monde a annoncé la couleur pour la fin de la saison avant de rejoindre Ferrari. Le pilote britannique attend désormais d'avoir les améliorations sur sa monoplace avant d'afficher des ambitions claires.

Depuis quelques courses, la hiérarchie est totalement bouleversée en Formule 1. Red Bull semble distancée tandis que McLaren est désormais l'équipe à battre. De leur côté, Ferrari et Mercedes se battent par intermittence pour des places sur le podium. Et alors que Lewis Hamilton dispute ses dernières courses avec son écurie, le septuple champion du monde espère avoir des améliorations sur sa monoplace afin de savoir s'il sera en mesure de lutter pour des victoires avant d'entamer son nouveau projet chez Ferrari.

F1 - Ferrari : Leclerc annonce la couleur à Lewis Hamilton ! https://t.co/FBxKp2XWsn pic.twitter.com/AljKPdcOcD — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Hamilton annonce la couleur

« Je ne pense pas que notre F1 ait changé par rapport à avant la pause estivale. Nos rivaux ont gagné des dixièmes, nous avons apporté une amélioration pour Spa avec le plancher qui aurait dû être la rampe de lancement de ces mêmes gains mais nous ne l’avons pas utilisée au final », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre en évoquant la hiérarchie actuelle sur le grille de F1.

«Nous attendons nos évolutions»

« Les autres ont réussi, et depuis Zandvoort et Monza, ils ont apporté d’autres améliorations, surtout Ferrari et McLaren également. Nous attendons les nôtres d’ici peu, des correctifs, mais McLaren semble être celle qui évolue et qui a progressé le plus vite si vous regardez leur impressionnant aileron.Nous devions juste attendre et faire de notre mieux avec ce que nous avions en attendant les pièces à Austin. De là, nous saurons comment nous pourrons finir cette saison et notre aventure ensemble », ajoute Lewis Hamilton, qui reste donc ambitieux pour ses dernières courses avec Mercedes.