F1 : Verstappen sanctionné, Red Bull pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a également été sanctionné par la FIA. Le Néerlandais a écopé de quelques jours de travaux d’intérêt général pour avoir employé un langage jugé grossier en conférence de presse. Comme la plupart du paddock, Red Bull n’est pas d’accord avec cette punition et l’a bien fait savoir.

F1 : «Ridicule», le nouveau coup de gueule du clan Verstappen ! https://t.co/plWGvLiy9S pic.twitter.com/rRv15oKztS — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

«C'est clairement exagéré»

« La sanction ? Elle n'est pas compréhensible et il y a deux poids, deux mesures. Et en plus, Max ne parlait pas d'une personne. Il parlait de la voiture, d'un objet, et il l'a fait avec désinvolture. D'accord, peut-être que dans une conférence de presse de l'après-midi, si tout cela doit être abordé de manière aussi stricte, vous adopterez une approche différente à l'avenir. Mais c'est clairement exagéré » a indiqué Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes de chez Red Bull, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«La chose la plus ridicule qui soit»

Le père de Max Verstappen y est également allé de son petit coup de gueule. « Je pense que c'est la chose la plus ridicule qui soit. Mais on le voit aussi en rallye. Je ne pense pas que la FIA fasse du très bon travail. Mais je n’en dirai pas trop à ce sujet » a pesté Jos Verstappen récemment. La polémique ne cesse d’enfler en ce moment. Le Néerlandais ne semble pas décolérer, et Red Bull non plus.