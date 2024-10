F1 - Hamilton : Le message fort de son successeur chez Mercedes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas encore prêt de raccrocher, Lewis Hamilton ne sera toutefois plus chez Mercedes à compter de la saison 2025. En effet, ça a d’ores et déjà été officialisé, le Britannique va rejoindre Ferrari et pour le remplacer aux côtés de George Russell, l’écurie dirigée par Toto Wolff a décidé de faire confiance à Kimi Antonelli. Ce dernier a fait passer un message fort à propos de la succession de Lewis Hamilton.

Le jeu des chaises musicales a d’ores et déjà commencé pour la saison 2025 de Formule 1. Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari et pour le remplacer, Mercedes a décidé de faire confiance à Kimi Antonelli. Alors qu’on a beaucoup parlé de Max Verstappen, Toto Wolff a finalement fait le pari de la jeunesse avec la nomination de l’Italien de 18 ans. C’est donc lui qui aura la lourde tâche de passer après Lewis Hamilton, pour autant, Antonelli ne veut pas être vu comme le successeur du septuple champion du monde.

« Je ne veux pas être vu comme son successeur »

Alors que Kimi Antonelli passera donc après Lewis Hamilton chez Mercedes, l’Italien s’est confié sur ce statut de successeur du septuple champion du monde. Pour les médias de la Formule 1, Antonelli a alors lâché : « Je pense que ce n’est pas possible de remplacer Lewis Hamilton. Aujourd’hui c’est quelqu’un de tellement dans le monde du sport, il a gagné énormément durant sa carrière. Je ne veux pas être vu comme son successeur, je suis juste le prochain pilote Mercedes pour 2025. Je suis impatient de cela. C’est quelqu’un de vraiment exceptionnel, il m’a donné énormément de conseils ».

Une pression bien gérée grâce à Mercedes

Si Kimi Antonelli se déleste déjà de ce statut de successeur de Lewis Hamilton, il va toutefois débarquer chez Mercedes avec une grosse pression. Il n’empêche que l’Italien est bien entouré pour gérer cela : « L’un des principaux facteurs pour gérer la pression c’est quand vous savez que vous avez une équipe comme Mercedes à vos côtés qui croit vraiment en vous. Ils croient en moi depuis que je suis jeune. Ils m’aiment beaucoup à gérer cette pression et même si parfois je n’y arrive pas très bien, j’ai toujours le soutien de Mercedes, mais aussi de ma famille. Je suis heureux d’être avec eux et je suis content de leur soutien »