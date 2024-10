F1 : Exploit à la Hamilton, il entre dans l’histoire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur de sa troisième course de sa carrière le 22 septembre dernier à Singapour, Lando Norris a réussi l'exploit de s'imposer en menant du début à la fin du Grand Prix. C'est la première fois qu'il parvient et le pilote McLaren entre donc un cercle fermé de joueurs ayant réussi cette performance. Un classement évidemment dominé par Lewis Hamilton.

Lando Norris aura attendu longtemps avant de remporter sa première course, mais cette saison, le Britannique impressionne. Au volant d'une McLaren qui lui permet de nourrir de très belles ambitions, le pilote de 24 ans a remporté les trois premières courses de sa carrière cette saison et menace désormais Max Verstappen pour le titre mondial. Après Miami et Zandvoort, Lando Norris s'est imposé à Singapour. Sa victoire la plus maitrisée.

Norris domine le GP de Singapour de bout en bout

En effet, Lando Norris a mené tous les tours du GP de Singapour et s'est donc imposé en étant leader de la course de bout en bout. Un exploit rare qu'il réalise pour la première fois de sa carrière et il entre dans le cercle fermé des pilotes ayant réussi cette performance. Au total, ils sont désormais 60 dans ce classement dominé par l'inévitable Lewis Hamilton qui a profité de l'hégémonie de Mercedes pour remporter 23 courses en menant de bout en bout. Le septuple champion du monde l'a réalisé 21 fois avec l'équipe de Toto Wolff entre 2014 et 2021, mais également à deux reprises avec McLaren (Hongire 2007 et Belgique 2010). Lewis Hamilton devance Ayrton Senna (19), Sebastian Vettel (15), Jim Clark (13) et Max Verstappen (13). Malgré la domination de Ferrari aux débuts des années 2000, Michael Schumacher n'est que septième de ce classement avec 11 victoires en menant du départ au drapeau à damiers, sur ses 91 succès en carrière. C'est dire si la prestation de Lando Norris à Singapour n'est pas anodine.

«C’était une course incroyable !»

D'ailleurs, après la course, le pilote McLaren ne cachait pas sa joie. « C’était une course incroyable ! J’ai eu quelques frayeurs, quelques moments chauds, mais sinon c’était bien contrôlé. La voiture était superbe, j’ai pu attaquer, nous volions pendant toute la course. C’était difficile, j’ai un peu le souffle coupé, mais c’était une course fun. C’était piégeux, facile de bloquer les roues comme je l’ai fait. Je voulais attaquer car je ne voulais pas avoir un écart de [seulement] une seconde. Je voulais avoir l’écart le plus grand possible. C’était une belle course, j’ai pris le maximum de points. Oscar [Piastri] est aussi sur le podium, il a bien piloté, c’est une bonne journée pour l’équipe également », confiait Lando Norris au micro de Canal+.