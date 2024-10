F1 : Red Bull, Ferrari, Mercedes… Il annonce une énorme surprise en 2025 !

Jean de Teyssière

En début d’année, l’écurie Ferrari a fait une énorme annonce avec le recrutement de Lewis Hamilton pour la saison prochaine. Une arrivée qui coûte la place de Carlos Sainz, qui rebondira chez Williams. James Vowles, le directeur de l’écurie anglaise est d’ailleurs convaincu qu’Alex Albon et Carlos Sainz constitueront le meilleur duo de la grille la saison prochaine !

La saison 2025 de Formule 1 sera la dernière avant la grande révolution qui devra être menée sur les moteurs des monoplaces. Au vu des récentes performances, McLaren pourrait être un sérieux candidat au titre, sans oublier les légendais Mercedes et Ferrari, mais surtout Red Bull. Mais une autre écurie pourrait tirer son épingle du jeu...

«En 2025, nous aurons le meilleur duo de pilotes»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, James Vowles, le directeur de Williams, voit très grand : « En 2025, je pense que nous aurons le meilleur duo de pilotes sur la grille. Je veux dire, Franco fait un travail brillant. Ce qu’il n’a pas, c’est l’expérience qu’apportera Carlos, mais il fait un travail remarquable. Je pense que du point de vue non seulement du pilotage de la voiture, mais aussi de la conduite de l’équipe, nous aurons la meilleure équipe sur la grille. Cela nous aidera à nous motiver et à nous faire avancer. De bons développements sont en cours, avec de la continuité de 2024 à 2025. Oui, c’est mon opinion à ce sujet. Et je vais expliquer certaines des raisons qui sous-tendent cela dans une certaine mesure. Ils sont tous performants à un très haut niveau. Carlos a piloté contre tous les pilotes dont nous venons de parler. Contre Lando, il a réussi. Contre Charles, des hauts et des bas. Mais il est là ou à peu près. Il n’y a pratiquement rien entre ces deux pilotes. Contre Max, lors de cette première année chez Toro Rosso, il a été exceptionnel contre lui. Ce n’est donc pas comme s’il n’avait pas été mis au défi tout au long de sa carrière. Il a été mis au défi tout le temps et a tenu bon. Mais ce n’est pas seulement là-dessus que je me base. Ce n’est pas que dans la voiture, c’est hors de la voiture. »

«Sainz fait avancer l’équipe»

« Pour le peu que je sache de lui, il fait avancer l’équipe, indique Vowles. Il veut consacrer chaque minute de son temps à rendre son équipe de plus en plus performante. Et c’est une personnalité qui n’est pas nécessairement présente chez tout le monde sur la grille. Mon travail, c’est de faire de cette organisation une organisation prospère. Et pour cela j’ai besoin que chacun me dise, à son niveau, ce que nous pouvons faire de plus. Et c’est ce que j’attends avec impatience de la part de Carlos. Et Alex (Albon) est construit de la même manière. Voilà pourquoi nous aurons les deux meilleurs pilotes en F1 en 2025. »