F1 - Red Bull : Il déclare sa flamme à Verstappen !

Véritable visage de Red Bull, Helmut Marko a toujours été un très grand proche de Max Verstappen et de son clan. Le « Docteur » Marko, présent au sein de l’écurie autrichienne depuis de très longues années, prend de l’âge. A 81 ans, l’Autrichien s’est livré sur sa vision de la Formule 1, mais a aussi tenu des mots très poignants à l’égard du triple champion du monde et de sa famille.

Si trois noms devaient être conservés afin de donner un visage à Red Bull, nul doute que ceux de Christian Horner, d’Adrian Newey, et d’Helmut Marko ressortiraient en premier. Si le second est parti de l’écurie afin de rejoindre Aston Martin, ce n’est pas le cas du troisième, qui à 81 ans est toujours dans les stands de la formation autrichienne. Pourtant, en début de saison, le mentor de Max Verstappen aurait pu être suspendu par son équipe, alors qu’il menaçait de diffuser des éléments importants de l’écurie aux médias.

Helmut Marko aurait pu être suspendu en début de saison

« Ce n’était certainement pas une période très agréable, au cours de laquelle de nombreuses rumeurs ont circulé », a d’ailleurs lâché le Dr Marko à ce propos, relayé par Next-Gen Auto. « Oliver Mintzlaff est venu en Arabie saoudite, où nous avons eu une longue et bonne conversation. Un deuxième dirigeant de Red Bull, Franz Watzlawick, était également présent. Nous avons eu une bonne conversation avec lui. Et oui, cette suspension était l’une des nombreuses questions en jeu dans la transition vers une nouvelle direction après la mort de Dietrich Mateschitz, la partie thaïlandaise de l’entreprise exerçant désormais une influence beaucoup plus grande ».

Marko annonce «un lien fort» avec Max Verstappen

« Je suis indépendant. Je n’ai pas besoin de ce travail », poursuit l’Autrichien, qui s’est exprimé sur son lien puissant avec Max Verstappen : « Ma motivation est ma passion, mon enthousiasme pour le sport. Et bien sûr, le lien fort avec Max Verstappen et les Verstappen en général. Il était clair pour moi que si je restais, je ne serais pas entravé ou limité de quelque manière que ce soit, de sorte que je puisse toujours faire ce qu’il y a de mieux pour Max ».