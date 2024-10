F1 - Ferrari : Mercedes prédit du lourd pour Hamilton !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton va changer d’écurie à l’issue de la saison 2024 de F1. Après dix de bons et loyaux services chez Mercedes, le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Certains ont donc fait savoir que le Britannique allait possiblement vivre un calvaire au sein de la Scuderia. Mais Toto Wolff, lui, estime que le pilote de bientôt 40 ans s’en sortira très bien avec l’écurie italienne.

«Ils vont trouver un moyen de travailler ensemble»

« Hamilton chez Ferrari ? Beaucoup de gens disent que ce sera très difficile. Mais je pense que si l'on dit que ce sera très difficile, c'est souvent le contraire qui se produit. Ferrari est une grande équipe, ce sont des gens formidables, avec beaucoup d'émotion et de passion et donc beaucoup de pression. Mais je crois qu'ils vont trouver un moyen de travailler ensemble » a ainsi confié le directeur de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Ce sera une période passionnante»

Lewis Hamilton, lui, n’avait pas hésité à justifier son transfert chez Ferrari il y a quelques temps. « Je pense savoir ce qui est bon pour moi, et ça n'a pas changé depuis le moment où j'ai pris ma décision. Il n'y a pas eu un seul moment où je l'ai remise en question, et je ne me laisse pas influencer par les commentaires des autres. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à dire des conneries, et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Je vais devoir faire ce que j'ai fait la fois d'avant. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et ce sera une période passionnante pour moi » avait notamment expliqué l’actuel pilote de Mercedes.