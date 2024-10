F1 : Red Bull annonce une mauvaise nouvelle à Verstappen

Jean de Teyssière

Depuis huit Grands Prix, rien ne va plus pour Red Bull et Max Verstappen. Le pilote néerlandais n’a plus gagné depuis bientôt quatre mois et le Grand Prix d’Espagne. Il voit Lando Norris remonter son retard au classement et revenir à seulement 52 points. Mais problème pour Max Verstappen, la monoplace qu’il aura en 2025 sera sensiblement la même que celle de 2024…

Champion du monde en 2021, 2022 et 2023, le titre de 2024 est encore loin d’être acquis pour Max Verstappen. Red Bull semble d’ores et déjà avoir dit adieu au titre de champion du monde des constructeurs, promis à McLaren. Et la galère pourrait continuer encore plusieurs mois…

«Cela n’a pas de sens de changer»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Christian Horner, le directeur de Red Bull évoque les changements à venir sur la monoplace en 2025 : « La voiture de l’année prochaine sera une évolution de celle de cette année. Il y a de nombreux composants de la voiture de l’année dernière qui ont été repris cette année, car avec le plafond budgétaire, à moins qu’il n’y ait une amélioration significative des performances, cela n’a pas de sens de changer. »

«Une relique de la Guerre Froide»

« Nous avons toujours connu les limitations de la soufflerie. Mais alors que nous poussons vraiment l’aérodynamique de ces voitures et que nous travaillons sur des marges très fines, ces limitations se manifestent. À un moment donné, il a été question d’interdire les souffleries. Adrian Newey a retardé la demande d’une nouvelle soufflerie jusqu’à ce qu’il y ait une clarté à ce sujet. Mais il est arrivé un moment où Aston Martin voulait une nouvelle soufflerie, et la FIA a changé de position. Donc, il s’agissait de dire : ’Écoutez, nous devons le faire, et nous devons le faire maintenant, parce que les règlements, avec le plafond budgétaire, rendent notre soufflerie actuelle très inefficace.’ Nous avons une installation qui est une soufflerie de 60 ans. C’est une relique de la Guerre froide, poursuit Horner. Elle a été suffisamment bonne pour produire des voitures fantastiques pour nous au fil des ans, mais elle a ses limites. Par exemple, sous cinq degrés Celsius, nous ne pouvons pas l’utiliser. Au-dessus de 25 degrés, elle devient assez instable. »