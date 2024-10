Mercato - PSG : Signature imminente, le très gros coup de Luis Campos

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son nouveau projet, basé sur le recrutement de joueurs prometteurs en vue de l'avenir, le PSG continue de se renforcer en coulisses. Dans cette optique, la presse italienne annonce que Luis Campos serait proche de boucler la signature de Michele Fratini, considéré comme l'un des meilleurs scouts italiens.

Depuis quelques années, le PSG s'est tourné vers un nouveau projet. Fini le recrutement de stars ou de grands noms, désormais, le club de la capitale bâtit pour l'avenir et cela s'est clairement ressenti lors des derniers mercatos. Un projet mené par Luis Enrique et Luis Campos qui préparent l'avenir du PSG.

Michele Fratini vers le PSG ?

Et afin d'étendre son champ d'action, le PSG continue de se renforcer en coulisses. Selon les informations de Calciomercato.it, Luis Campos aurait convaincu Michele Fratini de rejoindre son équipe de scouting. Considéré comme l'un des meilleurs dénicheurs de talents en Italie, Fratini, qui était également convoité par la Juventus et l'AS Roma, serait un grand apport pour le PSG.

Son rôle précis reste à déterminer

Il subsiste néanmoins un doute sur le rôle exact que pourrait occuper Michele Fratini dans la cellule de recrutement du PSG. Calciomercato.it précise qu'il pourrait aussi bien être nommé directeur de cette cellule ou simplement responsable de la détection de talents en Italie. Dans tous les cas, ce serait un très joli coup pour le PSG.