Mercato - PSG : Un transfert inespéré peut capoter

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très peu utilisé par Luis Enrique, Milan Skriniar n’est pas satisfait de sa situation au PSG, qu’il a rejoint l’année dernière en provenance de l’Inter Milan. Un départ lors du prochain mercato hivernal est une possibilité et en ce sens, la Juventus serait intéressée, elle qui cherche un remplaçant à Gleison Bremer, gravement blessé au genou. Toutefois, l’international slovaque ne serait pas la seule piste de la Vieille Dame.

« Je ne suis pas content de cette situation. » Convoqué par la Slovaquie lors de cette période de trêve internationale, Milan Skriniar a exprimé son mécontentement concernant sa situation au PSG. Arrivé l’année dernière en provenance de l’Inter Milan, le défenseur âgé de 29 ans est derrière Marquinhos, Lucas Beraldo et Willian Pacho dans la hiérarchie de Luis Enrique. « La seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J'essaie d'être dans la meilleure forme possible. »

Mercato : Un joueur «incroyable» a signé au PSG https://t.co/C5r13cRrSV pic.twitter.com/EIX8hWqHJu — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

« Ils m'ont informé que je ne serais pas aussi utilisé que la saison dernière »

Milan Skriniar a également confirmé avoir eu des opportunités pour quitter le PSG en fin de mercato estival : « Il y avait de nombreuses options. Ils m'ont informé que je ne serais pas aussi utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n'étais pas dans la phase finale des négociations avec les clubs. Finalement, lors d'une réunion avec la direction du club et l'entraîneur, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance. »

Les options de la Juventus pour remplacer Bremer

Un départ lors du prochain mercato hivernal est une possibilité et dans cette optique, la Juventus serait prête à récupérer Milan Skriniar, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le PSG. La Vieille Dame cherche un remplaçant à Gleison Bremer, gravement blessé au genou, et d’après les informations de Calciomercato, l’international slovaque (74 sélections) ne serait pas la seule option des Bianconeri. En effet, la Juventus penserait à Jakub Kiwior (24 ans, Arsenal), ainsi qu’à Maxence Lacroix (24 ans, Crystal Palace) et Ardian Ismajli (28 ans, Empoli). Enfin, Thiago Motta pourrait opter pour une solution interne en faisant confiance au jeune Pedro Felipe (20 ans), qui évolue pour le moment avec la Juventus Next Gen.