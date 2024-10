Mercato - PSG : Le premier transfert de l’hiver déjà connu ?

Pierrick Levallet

Recruté pour 0€ en 2023, Milan Skriniar a connu une première saison plutôt délicate au PSG. Le défenseur slovaque n’entrerait d’ailleurs plus dans les plans de Luis Enrique et vivrait ainsi un certain malaise dans le vestiaire parisien. Cela pourrait d’ailleurs le pousser à prendre un nouveau départ loin des Rouge-et-Bleu dès cet hiver.

En signant au PSG en 2023, Milan Skriniar s’attendait sans doute à une belle histoire d’amour dans la capitale. Mais après une première saison plutôt compliquée, le défenseur central slovaque n’entrerait déjà plus dans les plans de Luis Enrique. « Je ne suis pas content de cette situation » a d’ailleurs confirmé le joueur de 29 ans, qui vit un malaise dans le vestiaire parisien.

Mercato : Echec avec l’Arabie Saoudite, le PSG peut le regretter ! https://t.co/4oE5X1FB89 pic.twitter.com/pKLt8WpWMf — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Skriniar pourrait être ouvert à un départ»

De ce fait, Milan Skriniar pourrait être amené à reconsidérer son avenir au PSG. « Si rien ne change au PSG, Skriniar pourrait être ouvert à un départ du club en janvier. Si les champions de Ligue 1 ouvrent la porte à un prêt, la Juventus pourrait être intéressée. [...] C’est à suivre pour janvier » a ainsi confié Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside.

La Serie A se tient à l'affût

Si la Juventus cherche un défenseur pour remplacer Bremer, le club turinois ne serait pas seul sur le dossier Milan Skriniar. La presse italienne a révélé que Naples pourrait également se manifester pour l’international slovaque. Le joueur de 29 ans retrouverait ainsi son ancien entraîneur Antonio Conte. À suivre...