Mercato - OM : Une offre est partie pour Paul Pogba

Bientôt autorisé à rejouer après la réduction de sa sanction, Paul Pogba ne devrait pas poursuivre sa carrière avec la Juventus. Quel sera alors le prochain challenge du milieu de terrain français ? A 31 ans, Pogba a visiblement gardé une belle cote sur le marché et différents clubs s’intéresseraient d’ores et déjà à lui. Et voilà qu’une offre serait partie.

Cela fait maintenant un moment qu’on n’a plus vu Paul Pogba sur un terrain de football, mais d’ici quelques mois, ça va change. Sa suspension ayant été réduite, le Français pourrait prochainement rejouer. Avec quel maillot ? Alors que ça ne devrait pas être avec la Juventus, Pogba va devoir se trouver une nouvelle équipe. Ça ne devrait pas être un problème visiblement…

« Des clubs viennent aux renseignements »

Quel sera alors le prochain club de Paul Pogba ? L’avenir du Français est au coeur des rumeurs actuellement. Une arrivée du côté de l’OM fait énormément parler, mais le club phocéen ne serait pas le seul intéressé. « Des clubs viennent aux renseignements », assure un proche de Pogba pour France Football.

Déjà une offre refusée ?

Et voilà que comme le précise France Football, un club aurait déjà formulé une offre pour tenter de s’offrir les services de Paul Pogba. C’est le Broke Boys FC, club de la Media Football League en Russie, qui regroupe des célébrités et des influenceurs, qui serait passé à l’action. Une proposition qui aurait toutefois été refusée par Pogba.