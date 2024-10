Mercato - PSG : Une «fake news» à 81M€ est dénoncée !

Pierrick Levallet

Dans l’optique de remplacer Kylian Mbappé cet été, le PSG a exploré plusieurs pistes sur le mercato. Le nom de Victor Osimhen a notamment été évoqué, mais le Nigérian a finalement été envoyé en prêt à Galatasaray. L’attaquant de 25 ans aurait d’ailleurs fait l’objet d’une fake news ces derniers jours.

En rejoignant le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Le club de la capitale s’était alors mis en quête de son successeur sur le mercato. Plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Victor Osimhen. Mais finalement, l’international nigérian a été envoyé en prêt à Galatasaray après un énorme clash avec Naples en interne.

Osimhen finalement disponible pour 81M€ ?

Mais le feuilleton Victor Osimhen n’est peut-être pas terminé. La presse italienne a récemment révélé que Naples ne réclamerait plus que 81M€ en vue d’un éventuel transfert cet hiver pour le buteur nigérian. Le PSG ou d’autres clubs intéressés par Victor Osimhen par le passé pourraient donc revenir à la charge. Mais en réalité, il n’en serait rien.

«Il ne se passe rien pour le moment»

« Il y a eu des rumeurs concernant le prix d’Osimhen qui est tombé à 81M€ en vue d’un transfert en janvier. Mais je n’ai eu aucune confirmation sur cela. Je pense que Galatasaray devrait être plus respecté. Ils ont payé un montant important pour avoir Osimhen en prêt, il n’a joué que cinq ou six matchs et on parle déjà de rumeurs pour janvier. Il ne se passe rien pour le moment, ce sont des fake news » a ainsi révélé Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside.