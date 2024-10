Mercato - OM : Leurs transferts virent au cauchemar !

Arnaud De Kanel

Poussés vers la sortie par l'OM, Samuel Gigot et Pau Lopez ont respectivement filé à la Lazio Rome et à Gérone afin de retrouver un certain temps de jeu. Mais voilà qu'après deux mois de compétition, ils n'ont toujours pas disputé la moindre minute sous leurs nouvelles couleurs !

L'OM a passé un grand coup de balai cet été. Avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen s'est débarrassé d'une dizaine de joueurs pour pouvoir recruter des profils réclamés par son nouvel entraineur. Samuel Gigot et Pau Lopez en ont d'ailleurs fait les frais.

Tauliers du vestiaire, Lopez et Gigot quittent l'OM

Bien que titulaire à l'OM, Pau Lopez a été prié de se trouver un nouveau club. Le portier espagnol a donc retrouvé son pays en se faisant prêter à Gérone. De son côté, Samuel Gigot, capitaine de l'OM en l'absence de Valentin Rongier, a également été poussé vers la sortie avant de rejoindre la Lazio Rome.

Ils n'ont toujours pas joué !

Malgré tout, leur temps de jeu n'a pas augmenté par rapport à celui qui leur était destiné cette saison à l'OM. En effet, les deux anciens olympiens n'ont pas disputé la moindre minute depuis leur départ. Une situation pour le moins cauchemardesque. A ce rythme-là, Lopez pourrait même revenir à l'OM en fin de saison...