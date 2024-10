Mercato - OM : Il rate son grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une expérience délicate au Mexique avec les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin est revenu en Europe en janvier 2023 afin de s’engager avec l’Udinese. Un retour de l’ancien joueur de l’OM en Ligue 1 a souvent été évoqué et aurait justement pu se produire l’été dernier, plusieurs clubs ayant songé à cette possibilité.

Trois ans après son départ, Florian Thauvin pense encore beaucoup à l’OM. Auprès de la Gazzetta dello Sport, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a déclaré : « Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu'on ne voit pas partout. La ville "vit" l'équipe, s'identifie à elle jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Et quand il y a autant de passion et qu'on ne gagne pas, c'est difficile d'être un joueur de l'OM. »

Thauvin aurait pu revenir en Ligue 1

Depuis son départ de l’OM, Florian Thauvin a vécu une expérience délicate aux Tigres de Monterrey, qu’il a quitté en janvier 2023 pour revenir en Europe et s’engager avec l’Udinese, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Un retour en Ligue 1 a souvent été évoqué concernant l’ailier âgé de 31 ans et d’après les informations du Phocéen, plusieurs clubs français, dont certains évoluant en coupe d’Europe, auraient songé à cette possibilité lors du dernier mercato estival.

« La France, c'est un championnat important pour moi »

Dans un entretien accordé à TNT Sport en avril dernier, Florian Thauvin avait ouvert la porte à un retour dans le championnat de France, même s’il se sent bien à l’Udinese, où il réalise un bon début de saison avec 3 buts et 1 passes décisive à son actif en Serie A : « La France, c'est un championnat important pour moi. Je suis français, et il ne me manque pas grand-chose pour atteindre les 100 buts en Ligue 1. Donc c'est vrai que j'aimerais revenir pour atteindre cet objectif. Mais ce qui est tout aussi vrai, c’est que je me suis ouvert un peu plus de perspective. Maintenant… pourquoi pas rester en Italie un peu plus longtemps ? »