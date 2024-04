Mercato : Un champion du monde lance un appel du pied à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un passage raté au Mexique, Florian Thauvin a retrouvé le plaisir du jeu à l'Udinese. Lié au club italien jusqu'en juin 2025, le champion du monde 2018 ne se voit pas quitter la Serie A dans un avenir proche. Mais un jour, il espérerait bien retourner en Ligue 1. Pourquoi pas à l'OM ? Un club auquel il est resté profondément attaché.

Trois ans après son départ de l'OM, Florian Thauvin a encore le cœur marseillais. Aujourd'hui sous contrat avec l'Udinese, l'international français continue à suivre les matches de son ancienne équipe. Lors d'un long entretien accordé à TNT Sports , le champion du monde 2018 a évoqué son lien avec l'OM.

« J'ai toujours été attaché à l'OM et je le serai toujours »

« Je regarde tous les matches de Ligue 1 et plus particulièrement ceux de l'Olympique de Marseille (…) L'OM, c'est un club particulier. Même les joueurs qui n'y restent qu'un an s’y attachent forcément. Pour la simple et bonne raison qu'on y vit quelque chose de fort. J'y ai passé huit ans de ma carrière. L'OM, c'est de l'amour, c'est comme ça. Quand tu vas à Marseille, il se passe quelque chose de différent. J'ai toujours été attaché à l'OM et je le serai toujours » a confié Thauvin.

Thauvin ouvre la porte à un retour en France