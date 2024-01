Mercato - OM : Thauvin se lâche sur son départ de Marseille

Jean de Teyssière

Parti durant l'été 2021 au Mexique, dans le club des Tigres, Florian Thauvin n'a pas vécu une belle expérience. Son aventure mexicaine a tourné court et il est revenu en Europe deux ans plus tard, pour signer à l'Udinese où il retrouve le goût du football. Oublié de la France, il ne regrette cependant pas de ne pas avoir prolongé avec l'OM.

À bientôt 31 ans, Florian Thauvin a retrouvé des couleurs à l'Udinese. L'ancien joueur de l'OM n'avait pas vécu une aventure inoubliable avec les Tigres d'André-Pierre Gignac, puisqu'il a très tôt été pris en grippe par ses propres supporters. De quoi lui faire regretter son départ de l'OM ?

Thauvin veut revenir en France

Aujourd'hui joueur en Italie, à l'Udinese, Florian Thauvin a été oublié par la France, après y avoir pourtant passé de nombreuses années, notamment sous les couleurs de l'OM et des Bleus. Mais le champion du monde 2018 ne se le cache pas : il aimerait retourner en France.

«Non, je ne regrette pas»