OM : Alexis Sanchez va faire son grand retour à Marseille !

Hugo Chirossel

Alors que l’on s’attendait à ce qu’il prolonge son contrat, Alexis Sanchez a finalement quitté l’OM l’été dernier. L’attaquant âgé de 35 ans est retourné à l’Inter Milan, avec qui il s’est engagé jusqu'à la fin de la saison, mais il pourrait bientôt faire son retour à Marseille, sous le maillot de la sélection chilienne.

Alexis Sanchez a été le feuilleton de l’été à Marseille. Arrivé en provenance de l’Inter Milan lors du mercato estival 2022, l’international chilien (160 sélections) a rapidement fait l'unanimité à l’OM. Au-delà de ses 18 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant âgé de 35 ans s’est distingué par son envie et son éthique de travail irréprochable. De quoi être totalement adopté par les supporters marseillais, qui espéraient le voir prolonger son aventure à l’OM.

« J’ai toujours voulu rester à Marseille »

Un dossier qui a animé la majorité du mercato estival, mais c’est finalement Pierre-Emerick Aubameyang qui est devenu le nouvel attaquant star de l’OM. « Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte », expliquait Alexis Sanchez sur Instagram , après l’annonce de son retour à l’Inter Milan.

Sanchez de retour à Marseille avec le Chili ?