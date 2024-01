Une bagarre éclate avec un joueur de l’OM, le dérapage est clarifié

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, une grosse altercation a eu lieu entre Walid Regragui et Chancel Mbemba à l’issue du match entre le Maroc et la RDC (1-1). Depuis, le joueur de l’OM s’est exprimé et ses propos ont été perçus comme des accusations de racisme formellement démenties par le sélectionneur marocain. Du côté des joueurs de la République démocratique du Congo, on est également catégorique.

L’altercation entre Walid Regragui et Chancel Mbemba dimanche a pris une tournure très sérieuse, sur fond d’accusation de racisme après les paroles du défenseur de l’OM, s’expliquant après ce vif échange survenu pendant sa prière. « Je respecte le coach qui est un grand monsieur. La télévision a coupé les vidéos, mais moi je les ai. Je n’ai pas besoin de les balancer. Je garde mon silence c’est mieux, je suis comme ça. Tout le monde me connaît, je respecte tout le monde, je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un mais la justice de Dieu est là. Quand je joue au football je joue normalement, je ne suis pas un super joueur. Ce mot-là qu’il a sorti, c’est le coach lui-même qui le dira. Lui-même va parler », lâchait-il. Une sortie énigmatique interprétée par certains comme une accusation de racisme formellement démentie par Regragui.

Un joueur de l'OM déclenche une bagarre générale https://t.co/tYjhHMBt8T pic.twitter.com/EY7JC9PmAx — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

« Il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête »

« Je n'ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses , s’est défendu le sélectionneur du Maroc. Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça (l’insulte de c*n), même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête ». Du côté de la République démocratique du Congo, on entend désormais tourner la page.

Les joueurs de la RDC démentent des propos racistes