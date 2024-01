OM : Gattuso dénonce un problème après ce départ

Amadou Diawara

Convoqué par Walid Regragui pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Amine Harit est actuellement en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour l'OM, l'international marocain était donc absent face au Stade Rennais ce dimanche. Interrogé après la rencontre, Gennaro Gattuso a reconnu que son équipe manquait de créativité depuis le départ d'Amine Harit.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations a débuté le 13 janvier, Amine Harit (26 ans) a dû quitter la ville de Marseille. Convoqué par Walid Regragui pour disputer la compétition, l'international marocain est actuellement en Côte d'Ivoire. Gennaro Gattuso a donc dû faire sans Amine Harit pour le 16ème de finale de la Coupe de France entre l'OM et le Stade Rennais ce dimanche.

A la CAN avec le Maroc, Harit était absent contre Rennes

Opposé au Stade Rennais ce dimanche, l'OM s'est incliné à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 9-8). Les hommes de Gennaro Gattuso sont donc éliminés de la Coupe de France. Présent en conférence de presse d'après-match, le technicien de l'OM a avoué à demi-mot qu'Amine Harit avait manqué à son équipe.

La créativité d'Harit a manqué à l'OM