OM : Gattuso annonce deux gros coups durs

La saison de l'OM prend une très mauvaise tournure. Eliminé de la Coupe de France aux tirs aux buts dimanche soir, le club phocéen a en plus de cela perdu deux joueurs sur blessure. Déjà confronté a de multiples absences, Gennaro Gattuso va sans doute devoir composer sans Bilal Nadir et Amir Murillo pour les prochains matchs. Il a donné de leurs nouvelles après la rencontre.

L'hécatombe se poursuit du côté de l'OM. Alors que sept joueurs disputent actuellement la CAN, huit même si l'on ajoute la nouvelle recrue Faris Moumbagna à cette liste, Gennaro Gattuso était également privé de Valentin Rongier, Joaquin Correa et Geoffrey Kondogbia qui sont blessés. L'infirmerie ne désemplit pas puisque c'est au tour d'Amir Murillo et de Bilal Nadir de la rejoindre.

Deux nouveaux blessés à l'OM

Titularisés face à Rennes dimanche soir, Amir Murillo et Bilal Nadir ont été contraints de céder leur place avant la fin du premier acte. Le Marocain a même été évacué sur civière et une grosse blessure est suspectée. Gennaro Gattuso en a dit un peu plus en conférence de presse.

Gattuso fait le point