En feu, ils veulent briser la malédiction face à l'OM

Arnaud De Kanel

L'OM se déplace en Bretagne ce dimanche soir pour y affronter le Stade Rennais. Après une première partie de saison chaotique, les Rennais se relèvent peu à peu sous la houlette de Julien Stéphan et ils peuvent s'appuyer sur le retour en forme de leurs attaquants Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier. Les deux hommes du moment côté rennais espèrent débloquer leur compteur en carrière face au club phocéen.

Le week-end de Coupe de France donnera lieu ce dimanche soir la plus grosses affiche des 16ème de finale entre le Stade Rennais et l'OM. Un déplacement loin d'être évident pour les hommes de Gennaro Gattuso qui vont retrouver des adversaires qui gagnent en confiance depuis le début de l'année 2024, à l'image du duo d'attaque composé d'Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier.

Terrier-Kalimuendo, le duo du moment en Bretagne

Pour son retour à la tête du Stade Rennais, Julien Stéphan a fait des premiers choix forts. En attaque, il donne sa confiance à Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier et ces derniers lui rendent bien. Kalimuendo reste sur quatre buts lors des trois derniers matchs tandis que Martin Terrier affiche une copie de statistiques blanche pour le moment mais son apport sur le terrain est indéniable. « Ce sont deux joueurs (avec Terrier) qui peuvent performer ensemble, il y a de la générosité, de la technique, de l'intelligence, de la qualité de déplacement, donc quand il y a déjà tout ça, c'est bien », s'est réjouit Julien Stéphan dans des propos rapportés par L'Equipe . Malgré tout, il se pourrait que les deux attaquants restent muets ce dimanche soir face à l'OM, un adversaire qui ne leur réussit pas.

Aucun but face à l'OM