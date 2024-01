OM : «On part à la guerre», un joueur de Gattuso se lâche !

Thomas Bourseau

Ça passe ou ça casse pour la République démocratique du Congo ce dimanche. Pour le deuxième match de poule de cette Coupe d’Afrique des nations, la sélection congolaise fait face à l’ogre marocain. Chancel Mbemba va se frotter à deux coéquipiers de l’OM : Azzedine Ounahi et Amine Harit. Il a annoncé la couleur.

La République démocratique du Congo n’a pas entamé sa Coupe d’Afrique des nations de la meilleure des manières. Ou du moins, comme le groupe congolais l’escomptait. Face à la Zambie, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont concédé le point du match nul (1-1).

Mbemba se prépare à la guerre face à Harit et Ounahi

Alors forcément, à l’approche du choc face au Maroc ce dimanche après-midi, Chancel Mbemba a reconnu que la RDC disputait une finale face au demi-finaliste de la dernière Coupe du monde. Face à ses coéquipiers à l’OM, à savoir Azzedine Ounahi et Amine Harit, Mbemba a fait savoir qu’il ne ferait aucun cadeau.

«Demain, on joue une finale nous»