Mercato - OM - Officiel : La nouvelle recrue est connue !

Actif dans ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille enregistre (enfin) sa troisième recrue du mois de janvier. Comme attendu depuis plusieurs jours, Faris Moumbagna a officiellement signé un contrat de quatre ans et demi avec le club phocéen, l’attaquant camerounais actuellement en Côte d’Ivoire pour disputer la CAN arrive en provenance du FK Bodø/Glimt.

Après une première partie de saison compliquée et contraint de faire sans certains éléments partis à la CAN, l’OM est actif dans ce mercato hivernal. Alors que le milieu Jean Onana est rapidement arrivé pour renforcer son milieu de terrain, l’OM a ensuite enchaîné avec le transfert d’Ulisses Garcia (28 ans) en provenance de Young Boys de Berne. Un nouveau latéral gauche est encore attendu suite au départ de Renan Lodi, mais en attendant, c’est en attaque que l’OM enregistre un joueur supplémentaire.

Mercato - OM : Marseille reçoit une réponse à 15M€ https://t.co/H4OZlvWt0O pic.twitter.com/nZWOnv6mA2 — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Moumbagna s’engage à l’OM

Comme attendu, Faris Moumbagna est officiellement devenu un joueur de l’OM ce samedi soir. Le club a officialisé le transfert de l’attaquant camerounais, désormais engagé jusqu’en juin 2028. Actuellement à la CAN, il débarque en provenance du FK Bodø/Glimt. L’opération serait estimée à 8M€.

« On a hâte de le voir à Marseille »